By admin

Enver Sulaj 

Si në romane vrapova pas flokut të saj
Buza shkrumb më mbeti në sy
Si flaka mbi çatinë e djegur.

M’u errësuan të gjitha rrugët
Të gjitha fjalët i mori flutura në krahët e plagosur.

Te uzina isha vetëm me natën
Qielli kishte rënë përtokë
E s’lëvizte as bari
As gjarpri.

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

