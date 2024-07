Kino Lumbardhi në Berlin, pjesë e simpoziumit “Cinema of Commoning”

Ekipi i Fondacionit Lumbardhi, prej 4 deri me 7 korrik, do të qëndrojë në Berlin, ku do të marrë pjesë në simpoziumin e “Cinema of Commoning”, me nikoqir Sinema Transtopia.

Sipas njoftimit të nikoqirëve, në këtë organizim mblidhen kinematë nga vendet e ndryshme të botës për diskutime frymëzuese, shfaqje filmash por edhe shoqërim e argëtim.

“Ky është një rast unik për të shkëmbyer ide, për të ndërtuar miqësi dhe për të krijuar lidhje me kinematë alternative nga mbarë globi”, thuhet në njoftimin e organizatorëve të simpoziumit.

Aty theksohet se temat që do të shqyrtohen janë kinemaja si hapësira sociale, financimi ndërkombëtar, cenzura dhe politika, praktikat e arkivit dhe edukimi filmik, raporton Telegrafi.

Ndërsa Fondacioni Lumbardhi ka bërë të ditur se ky program në Berlin bën bashkë përfaqësues të kinemave të ndryshme nga bota që do të shkëmbejnë përvoja, rrjetëzohen dhe të ndërtojnë së bashku hapësirë për dije, informimin dhe aktivizim të nismave të ndryshme të kinemave në shek. XXI.

“Përmes bisedave hibride, ky simpozium synon të krijojë dhe propozojë modele të reja për kinema alternative të së ardhmes me kahje nga e përbashkëta dhe me vëmendje të theksuar në qasshmëri, qëndrueshmëri financiare dhe liri artistike”, thuhet në njoftimin e Lumbardhit.

Përveç prezantimit të Kino Lumbardhit dhe programit të tij, në ditën e dytë të simpoziumit ku shqyrtohet tema “Kinemaja në Veprim, Hapësirat, Komunitetet dhe Solidaritetet”, drejtori i Fondacionit Lumbardhi, Ares Shporta, do të jetë pjesë e një paneli me fokus të diskutimit mbi nevojën për hapësirat fizike të kinemasë.

“Për më tepër, kjo bisedë do të eksplorojë rolin e ri shumështresor të kinemasë si një qendër sociale dhe kulturore, duke ofruar gjithashtu hapësira për përfshirje dhe biseda të rëndësishme”, thuhet në njoftim, raporton Telegrafi.

Në panelin e titulluar “Kinemaja e Trupëzuar: Pse Ne Kemi (Ende) Nevojë për Hapësirën Fizike të Kinemasë?” marrin pjesë edhe përfaqësues nga kinema të ndryshme si Brixton Community Cinema (MB), Nova (Belgjikë), Metropolis Cinema (Liban) si dhe platforma globale e transmetimit Mubi.

Marketing