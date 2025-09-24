29.5 C
Prizren
E mërkurë, 24 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

By admin

Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, organizon të premten, 26 shtator 2025, aktivitete përkujtimore me rastin e 27-vjetorit të Masakrës së Gollubovcit, për të nderuar dhe kujtuar sakrificën e të rënëve për liri, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, aktivitetet përfshijnë mbledhjen përkujtimore të Kuvendit të Komunës në orën 10:00, homazhet te varrezat e të rënëve në orën 12:00, dhe vendosjen e kurorave pranë pllakës përkujtimore në orën 12:30.

Komuna e Malishevës fton qytetarët, familjet e dëshmorëve dhe të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në këto aktivitete, në nderim të kujtimit të përjetshëm të martirëve të lirisë./PrizrenPress.com

Marketing

Tefik Tarashaj: Pagën time do ta ndaj për 5 familje në nevojë

9-shi i GUXO-s – Flora Sinani kërkon besimin e qytetarëve të Prizrenit në zgjedhjet e 12 tetorit

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Më 12 tetor, voto për Vjollca Kuzhnini – kandidatja e AAK-së për Kuvendin Komunal të Prizrenit, numër 9 në fletvotim!

20-shi i LDK-së, Fejzë Kabashi, kandidat për Kuvendin e Prizrenit

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Kontrabandë me migrantë, arrestohen dy persona të dyshuar në Prizren
Next article
Sot në Prizren, Bashkimi shkruan historinë në FIBA Europe Cup

Më Shumë

Lajme

26-shi i LDK-së, Arben Hoxha po kërkon votën tënde që zëri yt të dëgjohet në Kuvendin e Prizrenit!

Zëri i qytetarëve duhet të dëgjohet. Më 12 tetor, Arben Hoxha, kandidat i LDK-së, garon për Kuvendin Komunal të Prizrenit me numrin 26. I lindur dhe...
Lajme

Veselaj-Gutaj: Jo politikë me shkollën

Drejtoresha e Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj – Gutaj, ka reaguar ashpër ndaj akuzave të kryetarit të degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi,...

Moti për sot në Kosovë, temperaturat shkojnë deri në 31 gradë

Ndalohen mallra të padeklaruara në Vërmicë

“InHUMAN” ndez skenën e Teatrit “Bekim Fehmiu” në Prizren

Sot në Dragash mbahet Vrapimi i Gjeneratës së Pavarësisë

Bashkimi debuton në Evropë, përballet me Anwil Wloclawek në Prizren

12 vrasje brenda 8 muajve në Kosovë

Nesër super-derbi: Ballkani pret Dritën në Suharekë

Qeveria miraton shpronësimin e pronave për projektin “Objekte Edukativo-Arsimore dhe Sportive” në Arbanë të Prizrenit

“Kurti prezent në çdo tubim të Abrashit” – Totaj: Po më pysin qytetarët a je në garë me Kurtin apo Abrashin?

Kurti kërkon votën për Abrashin në lagjjen ‘Bajram Curri’ të Prizrenit

Ndahet nga jeta aktori dhe profesori i shquar, Enver Petrovci

Policia mbajti ligjëratë për lëvizjen e sigurtë në rrugë për nxënësit e shkollës “Mushnikova” në Prizren

Totaj nga Gjonaj i Hasit: Punët tona po flasin, në mandatin e ri dyfishojmë investimet

“Pirati i Prizrenit” në ndjekje të rekordit të Samuel Eto’o

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne