Të premten, Malisheva nderon viktimat e Masakrës së Gollubovcit në 27-vjetorin e saj

Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e kryetarit Ekrem Kastrati, organizon të premten, 26 shtator 2025, aktivitete përkujtimore me rastin e 27-vjetorit të Masakrës së Gollubovcit, për të nderuar dhe kujtuar sakrificën e të rënëve për liri, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, aktivitetet përfshijnë mbledhjen përkujtimore të Kuvendit të Komunës në orën 10:00, homazhet te varrezat e të rënëve në orën 12:00, dhe vendosjen e kurorave pranë pllakës përkujtimore në orën 12:30.
Komuna e Malishevës fton qytetarët, familjet e dëshmorëve dhe të gjithë të interesuarit që të marrin pjesë në këto aktivitete, në nderim të kujtimit të përjetshëm të martirëve të lirisë./PrizrenPress.com
