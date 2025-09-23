17.2 C
Prizren
Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

admin

Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari në Komunën e Suharekës ka shpallur thirrjen publike për aplikim në kuadër të programit për mbështetje të fermerëve blegtoral me mëshqerra barëse të racës qumështore Hollshtein Frizis.

Kjo thirrje ka për qëllim përkrahjen e fermerëve lokalë dhe rritjen e prodhimit qumështor përmes kushteve më të avancuara blegtorale.

Kriteret kryesore për aplikim

Për të qenë përfitues, fermerët duhet:

Të jenë banorë të Komunës së Suharekës;

Të kenë 3 deri në 5 lopë qumështore;

Të kenë së paku 2 hektarë tokë bujqësore të punueshme;

Të jenë të gatshëm të nënshkruajnë kontratë me Komunën dhe donatorin.

Dokumentet e nevojshme

Kërkohen:

Kopja e letërnjoftimit,

Certifikata e tokës prej së paku 2 hektarësh ose kontrata e qirasë së noterizuar.

Afatet e aplikimit

