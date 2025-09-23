Hapet thirrja për mbështetje të fermerëve në Suharekë

Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari në Komunën e Suharekës ka shpallur thirrjen publike për aplikim në kuadër të programit për mbështetje të fermerëve blegtoral me mëshqerra barëse të racës qumështore Hollshtein Frizis.
Kjo thirrje ka për qëllim përkrahjen e fermerëve lokalë dhe rritjen e prodhimit qumështor përmes kushteve më të avancuara blegtorale.
Kriteret kryesore për aplikim
Për të qenë përfitues, fermerët duhet:
Të jenë banorë të Komunës së Suharekës;
Të kenë 3 deri në 5 lopë qumështore;
Të kenë së paku 2 hektarë tokë bujqësore të punueshme;
Të jenë të gatshëm të nënshkruajnë kontratë me Komunën dhe donatorin.
Dokumentet e nevojshme
Kërkohen:
Kopja e letërnjoftimit,
Certifikata e tokës prej së paku 2 hektarësh ose kontrata e qirasë së noterizuar.
Afatet e aplikimit