Plagoset një person në Prizren

By admin

Një person është plagosur nga arma e zjarrit mbrëmjen e së mërkurës në Prizren.

Rreth orës 23:15, gjatë patrullimit në rrugën “Ismail Kryeziu”, policia ka dëgjuar të shtëna dhe ka gjetur menjëherë viktimën të shtrirë në trotuar.

I plagosuri, rreth 28 vjeç, kishte dy lëndime në këmbë dhe u transportua me urgjencë në spitalin e Prizrenit. Sipas mjekëve, ai është jashtë rrezikut për jetë.

Bazuar në hetimet e para, dyshohet se ai është qëlluar nga një veturë Audi e bardhë në lëvizje. Viktima ka deklaruar se nuk e njeh të dyshuarin dhe se sulmi ka ndodhur papritur.

Në vendngjarje janë sekuestruar dy gëzhoja të armës së zjarrit dhe janë marrë deklaratat e dy dëshmitarëve që kanë qenë pranë zonës kur ndodhën të shtënat.

Hetimet po vazhdojnë nga Njësia Rajonale e Hetimeve në Prizren, ndërsa autorët mbeten në arrati.

