Një burrë gjendet i vdekur në banesën e tij në Prizren, policia nis hetimet

By admin

 

Sipas njoftimit në raportin 24-orësh të Policisë, rasti është raportuar më 12 dhjetor 2025, ndërsa mjeku në vendin e ngjarjes ka konstatuar vdekjen e viktimës, shtetas kosovar.

“Në vendin e ngjarjes, përveç njësive relevante policore, kanë dalë edhe zjarrfikësit të cilët në prezencë të familjarëve, me forcë e kanë hapur derën e banesës ku është gjetur viktima”, njoftoi Policia.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa rasti është cilësuar si "

