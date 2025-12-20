1.8 C
Prizren
E shtunë, 20 Dhjetor, 2025
type here...

FokusSiguri

Nuk ka të lënduar nga zjarri mbrëmë që përfshiu disa lokale në Prizren

By admin

Një zjarr ka përfshirë disa lokale në afërsi të stacionit të autobusëve në Prizren.

Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi, ka bërë të ditur mbrëmë se nga zjarri që ka përfshirë disa lokale në Prizren nuk ka persona të lënduar.

Kliko linkun: https://www.facebook.com/reel/1353063329355527

“Më datë 19 dhjetor 2025, pas orës 23:00, është raportuar një zjarr në afërsi të Stacionit të Autobusëve në Prizren. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet e policisë dhe zjarrfikësit. Zjarri ka përfshirë disa lokale të qendrës tregtare të njohur si “Te Shtrumfat”, duke shkaktuar dëme materiale. Deri më tani, përveç dëmeve materiale, nuk ka të raportuar persona të lënduar”, tha Bytyqi.

Ndërkohë, mediumet lokale në Prizren kanë publikuar pamjet nga zjarri i mbrëmshëm.

 

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Elita e basketbollit me super sfida
Next article
Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Më Shumë

Fokus

Kamioni ndot asfaltin, kompania gjobitet me 1000 euro në Prizren

Pas ankesave të qytetarëve për ndotjen e asfaltit në rrugën “Besim Shala” nga kamionët e angazhuar në punime ndërtimore, patrulla e Stacionit Policor Prizren...
Lajme

Spitali i Prizrenit drejt transformimit, Vitia: Investim mbi 11 milionë euro

Ministri në detyrë i Shëndetësisë, Arben Vitia, ka bërë të ditur se Spitali i Përgjithshëm i Prizrenit po përjeton një transformim rrënjësor, falë investimeve...

Elita e basketbollit me super sfida

Gjendet një trup i pajetë në Prizren, dyshohet për vdekje nga arma e zjarrit

Ndalohen fishekzjarrët gjatë festave të fundvitit në Prizren

Rahoveci pret Pejën

PDK-ja në Prizren nis fushatën zgjedhore me homazhe në Landovicë dhe te Monumenti i Lirisë

Gjenden mbetje eshtërore në Rahovec, dyshohet se i përkasin një personi të zhdukur gjatë luftës

Tërmet në Kosovë në orët e hershme të mëngjesit

Muharremaj krijon parkingje për mërgimtarët në Suharekë, në dispozicion edhe oborri i Komunës

27 vjet nga rënia e Mujë Krasniqit dhe 41 bashkëluftëtarëve të tij

Besim Bytyqi i Bashkimit shpallet “Shpresa e Vitit”

Beteja e Gorozhupit: Luljeta e UÇK s’e la burrin, u vra edhe ajo

Qytetari gjen granatë dore në Rahovec, FSK-ja e demolon në mënyrë të kontrolluar

41 aksidente e mbi 1 mijë gjoba trafiku për 24 orë në Kosovë

Probleme me furnizimin me ujë në disa zona të Prizrenit për shkak të ndërprerjes së energjisë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne