Nxënësit e shkollës “Emin Duraku” dhurojnë 1051 euro për fëmijët me Sindromin Down

Nxënësit e shkollës “Emin Duraku” kanë treguar një frymë të jashtëzakonshme të solidaritetit dhe altruizmit duke dhuruar 1051 euro shoqatës “Down Syndrome Kosova” përmes blerjes së kartolinave.

Kjo veprimtari tregon përkushtimin e tyre ndaj kategorive të ndryshme shoqërore dhe dëshirën për të ndihmuar.

“Nxënësit e kësaj shkolle kanë qenë gjithmonë në gjendje gatishmërie për të qenë pjesë e aksioneve humanitare. Ata treguan humanizmin e tyre gjatë tërmetit që goditi Shqipërinë në vitin 2019 dhe atë në Turqi në vitin 2023. Kësaj radhe, ata grumbulluan një shumë të konsiderueshme, duke përdorur kartolina të përgatitura me dashuri nga fëmijët me Sindromin Down. Nga kjo shumë, 50 euro ishin donacion për këtë çështje të rëndësishme”.

“Falenderojmë prindërit dhe nxënësit për kontributin e tyre të çmuar. Kjo shumë do të përdoret për të mbështetur nevojat e fëmijëve të veçantë dhe kreativ që janë pjesë e shoqatës “Down Syndrome Kosova”. Shkolla “Emin Duraku” vazhdon të jetë një derë e hapur për shpërndarjen e mirësisë, duke treguar se edhe veprimet e vogla, si blerja e kartolinave, mund të sjellin ndryshime të mëdha në jetën e njerëzve.”, njofton shkolla.