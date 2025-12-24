Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, të përditësuara në orën 06:00, pritjet deri në 10 minuta janë regjistruar në hyrje të Merdarës.

Në të gjitha pikat e tjera kufitare, pritjet janë edhe më të shkurtra dhe nuk kalojnë pesë minutat.