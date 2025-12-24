Gjendje e rënduar energjetike në Prizren, digjen trafo

Mbrëmjen e së martës, si pasojë e mbingarkesës përkundër intervenimeve në disa zona, në lagjet “Bajram Curri” dhe “Ortakoll” janë djegur trafo, për çka është dashur të intervenojnë zjarrfikësit.
“Ekipet e KEDS-it dhe zjarrfikësit kanë lokalizuar zjarret dhe kanë evituar rreziqet. Ekipet e KEDS-it kanë qenë aktive por akoma rrjeti i vjetruar elektrik, mbingarkesa si pasojë e rritjes së numrit të bashkatdhetarëve dhe uljes së temperaturave pasi qytetarët ngrohen me energji elektrike”, njofton Klan Kosova
“KOST ka njoftuar se është intervenuar pas dëmtimit në një transformator tr3 në stacionin numër 1 të furnizimit me energji elektrike në Prizren. Për katër orë është zgjidhur problemi dhe është futur në operim ky nënstacion”.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren