Përballje titanësh sot në EURO 2024

5 korriku për shtëpinë me të madhe të futbollit evropian, UEFA do të jetë me plot emocione, dhe jo vetëm për ta.

Sot luhen dy ndeshje të çerekfinales së EURO 2024.

Duke nisur nga ora 18:00, Spanja përballet me Gjermaninë në Stuttgart Arena. Të dyja ekipet janë ndër më të mirat të këtij kampionati.

Nuk na mungojnë emocionet as për ndeshjen e orës 21:00.

Portugalia para vetes ka Francës në Hamburg. Edhe këto skuadra janë po aq të përfolura sa të lartpërmendurat.

