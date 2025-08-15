31 C
Përkujtohet heroi i Kosovës, Remzi Ademaj – Komandant Petriti, në 27-vjetorin e rënies

Në 27-vjetorin e rënies heroike, u përkujtua sot jeta dhe vepra e heroit të Kosovës, Remzi Ademaj – Komandant Petriti.

Ceremonia përkujtimore mblodhi zyrtarë të ekzekutivit, familjarë, bashkëluftëtarë të dëshmorit, shoqata të dala nga lufta, përfaqësues të institucioneve dhe qytetarë, të cilët bënë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovicë dhe te Lapidari i tij në fshatin Nashec, vendi ku ai ra dëshmor në vitin 1998.

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, tha se Komandant Petriti është ndër dëshmorët simbol të luftës së pastër të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, si institucioni më kredibil i të gjitha kohërave të rezistencës së shqiptarëve ndaj okupatorit.

“Lavdi Remzi Ademajt, të gjithë dëshmorëve, martirëve dhe heronjve të gjallë,” tha Totaj./PrizrenPress.com

