Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit

By admin

Policia e Kosovës me autorizim të Prokurorisë Themelore në Prizren ka kërkuar ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit, i lindur në Belgjikë.

Policia e Kosovës, Drejtoria Rajonale Prizren bën të ditur se Fidan Isak Husmani dyshohet për blerje, posedim, shpërndarje dhe shitje e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge.

“Kushdo që ka informacion për vendndodhjen e personit të dyshuar, mund të kontaktojë Policinë e Kosovës”, thuhet në njoftim.

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Qytetarët mund të kontaktojnë në stacionin më të afërt policor ose në numrat kontaktues: 192 ose 038 550 999 (nga telefoni fiks dhe mobil), numri pa pagesë dhe anonim: 0800 19999 ose edhe përmes aplikacionit digjital “Lajmëro Policinë’’.

Policia thekson se të gjitha të dhënat dhe informacionet e ofruara do të ruhen në konfidencialitet të plotë.

