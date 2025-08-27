31.2 C
Prizren
E mërkurë, 27 Gusht, 2025
Lajme

MAShTI fillon pagesat e para për aplikimet e teksteve shkollore

By admin

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) njofton opinionin publik se deri më sot, përmes platformës e-Kosova, janë pranuar gjithsej 183.226 aplikime për furnizim me tekste shkollore dhe materiale mësimore.

Të gjitha aplikimet janë duke u verifikuar nga koordinatorët e shkollave dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA-të), raporton PrizrenPress.

MAShTI bën të ditur se sot kanë filluar pagesat e para, ku janë ekzekutuar 9.634.000,00 euro për 120.425 aplikues. Ky proces ka për qëllim të lehtësojë qasjen e nxënësve në tekstet dhe materialet mësimore për vitin shkollor në vijim.

Ministria thekson se procesi i aplikimit mbetet i hapur, për të siguruar që të gjithë nxënësit të përfshihen dhe asnjë të mos mbetet pa tekstet e nevojshme./PrizrenPress.com

Policia në Prizren kërkon ndihmën e qytetarëve për arrestimin e Fidan Husmanit

Lajmet e Fundit

