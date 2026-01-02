1.6 C
Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

By admin

Zjarrfikësit e Prizrenit shmangën sot një incident që mund të kishte pasoja të mëdha.

Ata intervenuan me shpejtësi duke nxjerrë jashtë bombolën e gazit që kishte marrë flakë nga një lokal në rrugën “Beteja e Pashtrikut”. Puna e zjarrfikësve mundësoi që ngjarja të kalonte pa dëme për biznesin dhe pa rrezikuar sigurinë e qytetarëve. Kjo u konfirmua  nga Brigada e Zjarrfikësve të Prizrenit.

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

“Aktualisht nuk mund të japim më tepër detaje, për shkak se rasti është duke u hetuar dhe ende nuk dihet shkaku i këtij rast. Por, ka qenë një intervenim i suksseshëm. Ne në vazhdimësi japim maksimumin në shërbim të qytetarëve dhe sigurisë së tyre”, deklaruan nga kjo brigadë.

“Pas hetimeve do të mund të japim detaje tjera lidhur me rastin”.

Mediat mësojnë deri tek kjo ngjarje ka ardhur si pasojë e pakujdesisë në përdorimin e bombolës.

