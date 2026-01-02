Prizren: Bombola merr flakë brenda lokalit, reagojnë shpejt zjarrfikësit

Zjarrfikësit e Prizrenit shmangën sot një incident që mund të kishte pasoja të mëdha.
Ata intervenuan me shpejtësi duke nxjerrë jashtë bombolën e gazit që kishte marrë flakë nga një lokal në rrugën “Beteja e Pashtrikut”. Puna e zjarrfikësve mundësoi që ngjarja të kalonte pa dëme për biznesin dhe pa rrezikuar sigurinë e qytetarëve. Kjo u konfirmua nga Brigada e Zjarrfikësve të Prizrenit.
“Aktualisht nuk mund të japim më tepër detaje, për shkak se rasti është duke u hetuar dhe ende nuk dihet shkaku i këtij rast. Por, ka qenë një intervenim i suksseshëm. Ne në vazhdimësi japim maksimumin në shërbim të qytetarëve dhe sigurisë së tyre”, deklaruan nga kjo brigadë.
“Pas hetimeve do të mund të japim detaje tjera lidhur me rastin”.
Mediat mësojnë deri tek kjo ngjarje ka ardhur si pasojë e pakujdesisë në përdorimin e bombolës.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren