FokusSiguri

Arrestohet edhe babai i të dyshuarit për vrasjen e imamit në Dragash

By admin

Pas arreastimit të Beshir Hamzës si i dyshuar për vrasjen e imamit, Gazmend Tahirovci, Policia e Kosovës e ka arrestuar edhe babain e dorasit të dyshuar.

Babai është arrestuar për shkak të dyshimit të bazuar për kryerjen e veprës penale “Mosdhënia e ndihmës”, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Mund të jetë një imazh i ngrohës i ujit dhe teksti që thotë "BRENTONI -HOME BRUNG Nebula Premium Seres BRUNO DC ANVERTEK 5 BRUNO AIR 419€ 12K 12BTu BTU 299€ MONTIMI GRATIS Mundësi blerje me këste 639€ 18K ?T? 449€ R32 heehhy 800€ 24K B?? 579- Smart flen Hiah Winny LowNojse A++ 383 48 328 260 +383 48 433 200 +383 43 661 551 -20°C +53 wifi 5 garancion vite VISA PaguajmeStarCard Paguaj me Star Card der ne këste"

Trupi i pajetë i viktimës është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML), në Prishtinë.

Prokuroria Themelore në Prizren, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, është duke vazhduar hetimet intensive për zbardhjen e motiveve dhe rrethanave të plota të kësaj ngjarjeje.

Marketing

Banesa në shitje me KËSTE te “Tranziti i Ri” në Prizren!

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Arrestohet i dyshuari për vrasjen e imamit në Zlipotok të Dragashit
Next article
“Rock & Blues Music Festival” rikthehet me edicionin e katërt në Prizren

Më Shumë

Lajme

Prizreni shënon Ditën e Zjarrfikësve me aktivitet vetëdijesues

Në kuadër të Ditës së Zjarrfikësve të Prizrenit, kryetari i Komunës, Shaqir Totaj, së bashku me drejtorin e Emergjencave dhe Sigurisë, Sead Arifi, si...
Fokus

Prizren: Arrestohet i dyshuari që i vodhi qengjat dhe i shiti te dikush tjetër

Dy ditë më parë, rreth orës 13:00, hetuesit policorë nga Stacioni Policor Prizren Veri kanë identifikuar dhe kanë lokalizuar të dyshuarin D. T., mashkull...

Drilon Krasniqi vazhdon me Drinin e Bardhë edhe për sezonin e ri

Arrestohet i dyshuari për vrasjen e imamit në Zlipotok të Dragashit

Liria e Prizrenit konfirmon vazhdimin e bashkëpunimit me trajnerin Ismet Munishi

Adnan Kanuriq zyrtarizohet te Malisheva

FC Prizreni nis ristrukturim të thellë, fokus i madh te lojtarët vendorë

U raportua si e zhdukur, gjendet 65-vjeçarja në malet e Prevallës pas më shumë se tri orësh kërkime

Aulon Shabani rinovon me Lirinë, firmos kontratë trevjeçare

Arrestohet i dyshuari për vjedhjen e një veture në Prizren, automjeti i kthehet pronarit

Haziz Hodaj kërkon ndaljen e përçarjeve në LDK: Energjia të drejtohet te bashkimi, jo te akuzat

EC Ma Ndryshe: Qendra Historike e Prizrenit kërkon mbikëqyrje më të fuqishme institucionale

Totaj uron kampionin Riad Mani të karatesë: Sukses i madh për Prizrenin dhe Kosovën

Malisheva zyrtarizon sulmuesin azer Vusal Isgandarli

Ndahet nga jeta mësimdhënësi shumëvjeçar i shkollës “Zenun Çoçaj” në Gjonaj, Ismet Reka

Pacolli: Nuk do të ketë vendim për rampën në Prevallë pa dialog me banorët

Lajmet e Fundit