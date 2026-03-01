Shuhet në moshën 79-vjeçare Mane Lumani, një nga shtyllat e 4 Parodistëve të Vlorës

Arti dhe skena shqiptare janë në zi. Në moshën 79-vjeçare ka ndërruar jetë Mane Lumani, aktori i njohur vlonjat dhe një nga anëtarët historikë të grupit legjendar të humorit, “4 Parodistët e Vlorës”. Me ndarjen e tij nga jeta, kultura shqiptare humbet një artist që la gjurmë të pashlyeshme, duke u kthyer në simbol të buzëqeshjes për shumë breza.
Prej fundit të muajit dhjetor, aktori i dashur ndodhej i shtruar në reanimacionin e spitalit të Vlorës, pas rëndimit të gjendjes së tij nga problemet me mushkëritë dhe zemrën.
Nga skena amatore, në ikonë kombëtare
Rrugëtimi artistik i Mane Lumanit zë fill në vitin 1974. Ai e nisi si aktor amator në ndërmarrjen e Ullishtës, ku spikati menjëherë për talentin e rrallë, mimikën dhe aftësinë e jashtëzakonshme për të imituar personazhe të ndryshme me një elegancë të rrallë komike.
Momenti i kthesës së madhe që do të shënjonte historinë e humorit shqiptar ishte bashkimi i tij me Agron Hoxhën, Afrim Agalliun dhe Muhamet Likën. Së bashku, ata formësuan “4 Parodistët e Vlorës”, një grup që krijoi një stil të papërsëritshëm.
Trashëgimia, humori si pasqyrë e shoqërisë
Parodistët e Vlorës nuk bënin thjesht humor. Nën interpretimin e mjeshtrave si Lumani, tekstet e tyre ktheheshin në parodi të mprehta, të mbushura me satirë e ironi, duke pasqyruar dhe kritikuar me zgjuarsi realitetin social dhe politik të kohës.
Mane Lumani mbetet një figurë e paharruar, një njeri që jetën e tij ia dedikoi gëzimit të të tjerëve. Trashëgimia e tij artistike do të vazhdojë të jetojë si një shkollë humori dhe si një kujtim i çmuar për të gjithë artdashësit.
