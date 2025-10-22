15 C
Prizren
E mërkurë, 22 Tetor, 2025
type here...

FokusSport

S’ka fitues në Prizren – Liria dhe Vëllaznimi ndahen 0:0

By admin

Derbi tradicional ndërmjet Lirisë dhe Vëllaznimit është mbyllur pa fitues, me rezultatin 0:0, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, raporton PrizrenPress.

Përballja, e zhvilluar në atmosferë të zjarrtë dhe me mbështetje të madhe nga Arpagjik’t, u karakterizua nga shumë duele, luftë në mesfushë dhe pak efikasitet para portës.

Të dy ekipet kërkuan fitoren deri në fund, por mungesa e saktësisë në momentet vendimtare bëri që rezultati të mbetej i bardhë.

Ky barazim i jep nga një pikë të dy skuadrave, ndërsa Liria vazhdon të mbajë formën pozitive në ndeshjet në shtëpi./PrizrenPress.com

Marketing

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sonte sfida evropiane: Bashkimi mysafir i Pallacanestro Reggiana-s në FIBA Europe Cup
Next article
Përkujtohet poeti Abdullah Thaçi

Më Shumë

Fokus

50 fishekë dhe marihuanë nën gomën rezervë, arrestohet në Vërmicë një shtetas shqiptar

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar pasi të njëjtit gjatë kontrollit në pikën kufitarë në Vërmicë, nën gomën rezervë i është gjetur një kuti...
Lajme

Nait Hasani kërkon dorëheqjen e kryetarit të PDK-së

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Nait Hasani, ka reaguar ndaj deklaratave të kryetarit të partisë, Memli Krasniqi, i cili kishte thënë se...

Kandidati i LDK-së në Rahovec s’e mbërrin balotazhin për pak, kandidati i LVV-së mori 75 vota më shumë dhe do të garojë me Latifin...

Promovohen në Prizren dy libra që ruajnë trashëgiminë e Opojës

Ndalohen 110 litra vaj ulliri të padeklaruar në pikën kufitare të Vërmicës

Derbi i madh kosovar: Liria përballet me Vëllaznimin të mërkurën në Prizren

Kryetari i AAK-së në Prizren: Nuk kemi arritur marrëveshje me asnjërën nga dy partitë në balotazh

Prizrenasit me fitore të vështirë ndaj “Vreshtarëve”

Luljeta Veselaj-Gutaj asambleistja më e votuar në Prizren

Spitali i Prizrenit dhe Policia e Kosovës thellojnë bashkëpunimin institucional

Legjenda e Kiss, Ace Frehley ndërron jetë në moshën 74-vjeçare

Koalicionet për balotazh në Prizren, Abrashi: Jemi në kontakt me të gjithë partitë, por ende s`kemi diçka konkrete

P.C Prizreni fiton derbin prizrenas, nis sezonin me stil

Ekrem Kastrati, i pari në Malishevë edhe me votat e diasporës

Numërimi i votave për Kuvendin Komunal të Prizrenit/ Ja si u votuan kandidatët e Vetëvendosjes

59 aksidente trafiku në 24 orët e fundit në Kosovë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne