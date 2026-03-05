10.2 C
Sonte në Prizren, Bashkimi përballet me Vëllaznimin

By admin

Në kuadër të ProCredit Superliga, sonte në Prizren zhvillohet përballja ndërmjet Bashkimit dhe Vëllaznimit, dy skuadra që hyjnë në këtë duel me synimin për të marrë fitoren.

Prizrenasit aktualisht kanë bilanc prej 11 fitoresh dhe 7 humbjesh, ndërsa kuqezinjtë nga Gjakova kanë regjistruar 8 fitore dhe 13 humbje.

Ekipi i Bashkimit ka përfunduar stërvitjen e fundit para kësaj ndeshjeje, me fokus dhe përkushtim maksimal gjatë gjithë javës, duke u përgatitur për sfidën e radhës para tifozëve të vet.

Kjo ndeshje shënon edhe hapjen e fazës përfundimtare të sezonit të rregullt, ku prizrenasit synojnë ta nisin me fitore përballë publikut vendas.

Takimi ndërmjet Bashkimit dhe Vëllaznimit zhvillohet sonte nga ora 19:30, në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.

Biletat për këtë përballje dalin në shitje nga ora 15:00 para palestrës. Çmimi i biletave është 3 euro për tribunë dhe 15 euro për VIP, ndërsa maksimumi i lejuar është katër bileta për person, me nga një hyrje për secilën biletë./PrizrenPress.com/

Ora e parë mësimore në shkollat e Kosovës sot i kushtohet Epopesë së UÇK-së
Lirohet zyrtari kryesor zgjedhor në Prizren që u arrestua për falsifikim të votave

