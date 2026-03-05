Nysret Bytyçi, kryetari i Komisionit Komunal Zgjedhor në Prizren, është liruar nga paraburgimi me vendim të Gjykatës Supreme.
Shkalla e tretë dhe e fundit e gjykatave e ka aprovuar kërkesën e avokatit të Bytyçit për mbrojtje të ligjshmërisë.
“Gjykata Supreme në çështjen penale ndaj të pandehurit N.B., për shkak të veprës penale keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar, ka marrë vendim që të aprovojë kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë”, tha Supremja në një njoftim për media, raporton Paparaci.
“Të pandehurit i është ndërprerë masa e paraburgimit dhe i njëjti është liruar për t’u mbrojtur në liri”, tha ai.
Bytyçi, i cili është zyrtari kryesor i KQZ-së në Prizren, dyshohet për keqpërdorim të detyrës dhe falsifikim të rezultateve zgjedhore.
Ai ishte arrestuar më 29 janar të vitit të kaluar në Prizren.