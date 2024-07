Suhareka në pritje të stadiumit me standarde evropiane

Ministri për Kulturë, Rini dhe Sport, Hajrullah Çeku premtimin për ndërtimin e stadiumit me standarde evropiane në Suharekë, para deputetëve e kishte dhënë në shtator të vitit të kaluar.

Por, dhjetë muaj pas ende nuk është përzgjedhur projekti final stadiumit, ani pse konkursi për zhvillimin e projektit ideor ishte hapur në prill të këtij viti.

MKRS-ja nuk dha detaje, por, tha se aktualisht është duke u zhvilluar faza e përzgjedhjes së projektit, përçka kanë aplikuar katër operatorë ekonomikë.

Sidoqoftë, kurdo që përzgjidhet projekti, Komuna e Suharekës është gati.

“Kohëve të fundit me keni parë se kam qenë i zëshëm dhe kam kërkuar stadium me standarde evropiane sepse ne e kemi ndarë një lokacion 15 hektar për fusha sportive që është i paraparë me harta zonale, pra me letra jemi në rregull.”, tha kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj.

Kryetari Bali Muharremaj, pret që puna në ndërtimin e stadiumit që e konsideroi shumë të nevojshëm, të fillojë sa më parë.

“Ka qenë një komision qeveritar këtu në zyre para dy muajve kemi biseduar dhe nga ajo që di është duke u bërë projekti dhe me ndërtimin e tij ne do të kemi lehtësira. Momentalisht ai që e fiton projektin besoj që ministri do te marrë masa dhe te fillojë sepse me të vërtetë kemi nevojë.”, shtoi Muharremaj.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka ndarë 100 mijë euro për ndërtimin e stadiumit të ri të qytetit të Suharekës. Sipas projektbuxhetit për vitin 2024, këto mjete, janë dedikuar për hartimin e projektit. Ndërkohë, sa do të kushtojë ndërtimi i stadiumit nuk dihet akoma.

Ditë më parë, ATV-ja raportoi se Komuna e Suharekës përballet edhe me një problematikë, meqë tashmë Klubi i Suharekës që garon për herë të parë në Superligë ka bërë kërkesë për qasje të plotë në stadiumin e qytetit të cilin komuna i kishte dhënë në shfrytëzim Ballkanit për 10 vjet.

Në mungesë të një stadiumi të përmasave evropiane, Klubi i Futbollit, “Ballkani” ndeshjet ndërkombëtare nuk mundi t’i zhvilloi në shtëpi./atvlive.tv/