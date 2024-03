Vrasja në tentativë, arrestohen dy persona në Prizren

Dy persona janë arrestuar për “Vrasje në tentativë”.

Dyshohet se ata mbrëmë më datë 30 mars kanë gjuajtur me armë zjarri në drejtim të një veture në lëvizje.

Ngjarja ka ndodhur në Prizren në rrugën “Gani Saramati” rreth orës 22:40.

Kështu deklaroi për Klankosova.tv Shaqir Bytyqi, zëdhënës i policisë për rajonin e Prizrenit.

Bytyqi tha se nga të shtënat askush nuk ka marrë lëndime.

“Viktima e rastit(A.K. d.l.1995 nga Korisha) është paraqitur në stacionin Policor të Prizrenit. Ai ka raportuar se deri sa ka qenë në automjet në lëvizje njëri nga dy të dyshuarit, të njohur për viktimën nga automjeti I tyre I cili ishte gjithashtu në lëvizje, ka nxjerrë armën- pistoletë dhe ka shtënë në drejtim të automjetit të tij”, tha ai për Klankosova.tv

Ai theksoi se policia pasi ka mbledhur provat dhe dëshmitë e mundshme, në konsultim me prokurorin e shtetit kanë filluar hetimet për rast të klasifikuar si “Vrasje në tentativë”.

Zëdhënësi rajonal i policisë në Prizren shtoi se të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë.

Shaqir Bytyqi theksoi se ata janë dorëzuar sot në polici.

“Gjithashtu me urdhër të prokurorit kujdestar është bastisur shtëpia e të dyshuarve, por nuk është gjetur asgjë e dyshimtë apo e ndaluar me ligj. Hetuesit e Sektorit Rajonal të Hetimeve kanë vazhduar me hetimin e rastit dhe pasi që kanë ra në kontakt me të dyshuarit, ata sot me datë 31.03.2024 rreth orës 13:00 janë dorëzuar në polici, gjithashtu edhe arma-pistoleta e përdorur është gjetur dhe sekuestruar”, tha ai.

