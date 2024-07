10 poezi të pavdekshme nga Ismail Kadare

Shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare ndërroi jetë mëngjesin e sotëm në QSUT, si pasojë e një ataku në zemër.

I lindur në Gjirokastër, më 28 janar të vitit 1936, Ismail Kadare është një prej intelektualëve dhe shkrimtarëve më të rëndësishëm gjatë dhe post-diktaturës.

Dritare.net sjell 10 poezi nga Ismail Kadare, ndër më të bukurat!

Mall

Ca pika shiu ranë mbi qelq.

Për ty unë befas ndjeva mall.

Jetojmë të dy në një qytet,

Dhe rrallë shihemi sa rrallë.

Edhe m’u duk pak e çuditshme

Si erdh kjo vjeshtë, ky mëngjes.

Qiejt e ngrysur pa lejlekë

Dhe shirat pa ylber në mes.

Dhe thënia e vjetër e Heraklitit

Seç m’u kujtua sot për dreq:

“Të zgjuarit janë bashkë në botë,

Kurse të fjeturit janë veç”.

Në ç’ëndërr kemi rënë kaq keq,

Që dot s’po zgjohemi vallë?

Ca pika shiu ranë mbi qelq

Dhe unë për ty seç ndjeva mall.

Ti ishe për mua

Ti ishe për mua e pamposhtur si Troja

Troja që unë dot s’e pushtoja.

Ti ishe për mua e pakuptueshme,

Më e pakuptueshme se mbishkrimet etruske.

Vetëm në ëndrra, ah, në ëndrra

T’i përqafoja flokët e dendura.

Gaz më shumë ndjeja tek të pushtoja

Se gjithë grekët kur ra Troja.

Vetëm në ëndrra m’ishe e kuptueshme,

Ti, e shtrenjta ime etruske.

Dhe kur kujtesa

Edhe kur kujtesa ime e lodhur

Ashtu si ato tramvajet e pasmesnatës

Vetëm në stacionet kryesore do të ndalojë,

Unë ty s’do të harroj,

Do të kujtoj…

Mbrëmjen e heshtur, të pafund të syve të tu

Dënesën e mbytur, rrëzuar mbi supin tim

Si një dëborë e pashkundshme.

Ndarja erdhi

Po iki larg teje…

Asgje e jashtëzakonshme,

Veç ndonjë natë

Gishtat e dikujt do të mpleksen në flokët e tua

Me të largëtit gishtat e mi, me kilometra të gjatë…

Të huaj jemi

Të huaj jemi ne prej kohësh

Ç’ish për tu thënë është thënë.

Si gurët që zënë vend në tokë

Një jetë vend ne kemi zënë.

Drejt njëri – tjetrit kemi mbyllur

Të gjitha rrugët edhe shtigjet

Si dy qytete mesjetare

Me mure, heshta dhe me pirgje.

Por, natën kur i lodhur truri

Porta i mbyll me qetësi

Ti gjen një shteg të futesh brenda

Një shteg që vetëm ti e di.

Futesh dhe si n’rrugica parqesh

Shëtit mes cirkonvolucionesh

Hyn nëpër ëndrra e shkujdesur,

Fanitesh, qesh, ma bën me dorë.

Po kur mëngjesi zë afrohet

Nis shqetësohesh befas ti.

Dhe heshturzai del përjashta

Nga shtegu që veç ti e di.

E dita vjen. Rrjedh prap jeta

Dhe ne të dy si dhe më parë

Të ftohtë rrimë të pamposhtur

Si dy qytete mesjetarë.

Pa ty

Ti ike udhës së pafundme

Ku zverdhin drurët gjetherënës

Mbi gjokse pellgjësh tani tundet

I arti medalion i hënës.

Lejlekët ikën.

Fill pas teje

Si stof i keq u zbeh blerimi

Dhe ngjajnë toka, pylli, reja,

Me negativin e një filmi.

Tani në fusha shkoj menduar

Ku nis të fryjë erë e ftohtë,

Ka ca mullarë yë gjysmuar

Duken që larg si Don Kishote.

Ç’të bëj, po them me vehten time

Në këtë orë të vonë të muzgut,

Ku qerrja baltave bën shkrime

Të lashta sa Gjon Buzukut?

Do të shkoj të ulem përmbi pellgjet,

Të pi në gjunjë duke rënë,

Në gryke e di që do të më ngelet

I ftohti medalion i hënës.

Kristal

Ka kohë që s’shihemi dhe ndiej

Si të harroj un’ dalngadal,

Si vdes tek unë kujtimi yt

Si vdesin flokët dhe gjithçka.

Tani kërkoj unë posht’e lart

Një vend ku ty të të lëshoj.

Një strofë a notë a një brilant

Ku të të lë, të puth, të shkoj.

Në s’të pranoftë asnjë varr,

Asnjë mermer a morg-kristal,

Mos duhet vall’ prap’ të të mbart

Gjysmë të vdekur, gjysmë të gjallë ?

Në s’gjetsha hon ku të të hedh

Të gjej një fushë a një lulnajë

Ku butësisht porsi polen

Gjithkund, gjithkund të të shpërndaj.

Rënia e dëborës

Ty ndoshta nuk të shkoi ndërmend

Se qielli rastësisht s’u mbyll

Se kjo dëborë që shtroi kudo

Në të vërtetë ra për ty.

U projektua çdo kristal

I saj në qiell të madh diku

Dhe nuk pushoi së rënia ajo

Gjersa i gjeti flokët e tu

Që ti ta shkundje me një gjest

Shkujdesshëm krejt e gjithë gëzim

Një natë të tërë qielli punoi

Me ernat në bashkëpunim

Dhe në mëngjes i zbehtë ai,

I ftohtë hapej madhërisht,

Ndërsa shëtisnim ne të dy

Nën altruizmin e tij të hirtë

Në parkun që mbuluan fletët

Në parkun që mbuluan fletët

Të dy ne ecim qetësisht,

Pas shijes saj ka shtruar vjeshta

Qilim të verdhë natyrisht.

Dhe ndoshta si një ëndërr e zbehtë

Ju fanit një muzg i vonë

Ky park që e kan’ mbuluar fletët

Ku pas kaq shekujsh ti po shkon.

Nga vagabondët me cigare

Ti mos u tremb e dashur kot

Imazhin tënd as dinosaurët

Shekuj më parë s’e shtypën dot.

Që ti të vije kaq e bukur

Me këta flokë, me këtë hap,

Toka të egrën klimë e zbuti

Dhe akullnajat ktheu mbrapsht.

Dhe s’kishte se si të ndodhte ndryshe

Të ndodhte ndryshe s’kish se si.

U desh të zhdukeshin përbindëshat

Që te kjo botë të vije ti.

Ti dhe hëna

Kësaj nate me hënë të vjeshtës

Dola fushës të bredh kuturu.

Retë shtohen me vrap pa reshtur,

Hëna duket aty-këtu.

Porsi vetë mendimet e mia

Po më shtyhen ndër mend më shpesh

dhe pas tyre gjithnjë gjendesh ti

si kjo hënë që duket mes resh.

Hëna shpejt do të zhduket dhe netët

do të mbeten pa të, kurse ti

në ëndërrimet e mia pa jetë

perëndim s’do të kesh kurrsesi.

Një Vajzë

Duke të puthur, pa të dashur

Në shpirt ai ty të plagoi

Buzëpërgjakur nga të kuqtë e tu,

si vrasës tinëz shkoi

Krenar që ty “të shtiu në dorë”

Gjith’ shokëve emrin tënd ua tha.

Pranë gotës së birrës për ty folën

në park, të dielave ata.

Dhe ti e vetme mbete, bosh

mbenë sytë e ty në net bilbilash

Si sheshi i shkretë, ku posa ndodhi

Një katastrofë automobilash.

Tani kur shkon Rrugës së Dibrës

Ata me sy të ndjekin pas

Pataj me bërryl i bien shokut

“E sheh filanen? E ka pas…”

Dhe ti ul kokën shpejton hapin

T’arrish tek shoqja sa më shpejt

Të përsërisësh fjalët standard:

“Ah, njëlloj janë të tërë djemtë”

Të dyja t’ulura pranë radios

Do ndizni heshtur një cigare

tek supi i saj, nën fjalë lajmesh

një çast dremitja do të t’ marrë

Dhe do të të çojë tek një rrugë tjetër

M’ë gjerë, m’ë bukur dhe më e re

Atje në sfond fabrikash, njerëzit

Nga këmbët s’do të të venë re.

Atje ku t’ecësh midis turmash

Në një grup djemsh, ndoshta midis

Dikush me bërryl do t’i bjerë shokut:

“E sheh filanen? Ishim miq…”

