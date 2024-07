Operacioni i policisë në Prizren: 1515 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut

Drejtoria Rajonale e Policisë në Prizren, në bashkëpunim me Njësinë Rajonale të Komunikacionit Rrugor dhe stacionet policore, ka realizuar një seri aktivitetesh gjatë periudhës 24-30 qershor 2024, në kuadër të planit operativ “Siguria në trafikun rrugor”, raporton PrizrenPress.

Sipas policisë, në këtë periudhë janë vendosur 1515 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut rrugor. Përveç kësaj, janë ndërmarrë veprimet e mëposhtme: Hetimi i 15 aksidenteve të komunikacionit me të lënduar, Hetimi i 23 aksidenteve të komunikacionit me dëme materiale, Shqiptuar masa e ndalimit të drejtimit të mjeteve për 21 shoferë.

Njësitet policore të Drejtorisë Rajonale të Policisë në Prizren vazhdojnë të mbajnë pika të shumta të kontrollit të automjeteve me qëllim të prezencës sa më të madhe në terren dhe parandalimit të aksidenteve të komunikacionit rrugor, me theks të veçantë të aksidenteve me fatalitet./PrizrenPress.com

Marketing