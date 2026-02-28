Sipas të dhënave të plocisë, aksidenti me fatalitet ka rezultuar me humbjen e një jete, ndërsa në 19 raste të tjera janë raportuar të lënduar si pasojë e përplasjeve në trafik.
Autoritetet kanë shqiptuar 2.612 tiketa trafiku për shkelje të ndryshme të rregullave të komunikacionit rrugor.
Në të njëjtën periudhë, janë arrestuar 15 persona. Prej tyre, 10 janë dërguar në mbajtje, ndërsa një person është në vuajtje të dënimit. Nuk është raportuar asnjë rast i ndalimit policor.
Policia e Kosovës ka bërë thirrje për kujdes të shtuar në trafik dhe respektim të rregullave rrugore, me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.
