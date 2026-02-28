0.9 C
Prizren
E shtunë, 28 Shkurt, 2026
type here...

FokusSiguri

Zjarr i madh në Prizren, shpërthen në rrugën “Janina”

By admin

Në orët e mbrëmjes të së premtes, është raportuar për një zjarr të madh në Prizren.

Sipas raportimeve të para, zjarri ka shpërthyer në rrugën “Janina”.

Ende nuk dihet nëse ka të lënduar apo për dëme materiale.

Marketing

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kosova lufton deri në fund, por mundet nga Sllovakia në Prizren

Më Shumë

Fokus

Totaj priti koordinatorin e ri të OKB-së, Stephen O’Malley

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim kurtuazie Koordinatorin e ri për Zhvillim të Kombet e Bashkuara në...
Fokus

Bashkimi rrëshqet në Prishtinë, Bora i ngrin prizrenasit

Bora ka dominuar përballjen ndaj Bashkimit, duke fituar bindshëm me rezultat 86-71, në një ndeshje ku ritmi dhe efikasiteti i mysafirëve u pa qartë...

Malisheva drejt shërbimeve më të mira: Kastrati takim me drejtorët komunalë

P.C Prizreni vazhdon të kryesojë në tabelë

Mot i ftohtë dhe i paqëndrueshëm të dielën

Ndotje e ambientit në Landovicë, reagojnë banorët|Video

Bashkimi sot do të jetë pa trajner dhe pa një lojtar

Suharekasi i dehur sulmon qytetarin dhe policin jashtë detyre

Qeveria Komunale e Dragashit formon komisione për strehimoren e qenve dhe donacionin për bletarët

Vazhdon krasitja e drunjve në Rahovec

Bashkimi sot udhëton drejt kryeqytetit, e pret Bora

Njihuni me policët e lagjes tuaj në Prizren dhe Suharekë

Sot nis java e 21-të e Superligës në futboll, vëmendja në Malishevë

Akrepat lëvizin një orë para, në këtë ditë ndërrohet ora

Rasti i fajdesë në Rahovec: Viktima mori afro 7 mijë €, e veç kamatë u detyrua t’i paguajë 14 mijë

Vazhdon sanimi i rrugës në Pataqan të Epërm drejt Fortesës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne