Derbi për pozitën e dytë, Bashkimi pret Prishtinën në “Sezai Surroi”

admin

Superliga e Femrave vazhdon këtë fundjavë me një përballje interesante në kuadër të xhiros së 18-të, ku Bashkimi e pret Prishtinën, raporton PrizrenPress.

Ndeshja zhvillohet sot nga ora 19:00 në Palestra Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, ndërsa hyrja për tifozët do të jetë falas.

Kjo përballje pritet të ketë peshë të madhe në renditje, pasi dy skuadrat synojnë të përforcojnë pozitat në tabelë. Bashkimi kërkon fitore për të mbajtur hapin me lideren Peja 03 dhe për të siguruar pozitën e dytë, ndërsa Prishtina synon të ngushtojë diferencën dhe të rikthehet fuqishëm në garën për kreun./PrizrenPress.com/

