Laurinë Gashi e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025

By admin

Xhudistja kosovare Laurinë Gashi ka fituar medaljen e argjendtë në Podgorica Junior European Cup 2025.

Laurinë ishte e lirë në xhiron e parë, në çerekfinale mposhti me Ippon, Tetiana Kyryliuk nga Polonia.

Në gjysmëfinale ajo mposhti me Ippon, Valentina Zivkovic nga Kroacia. Në ndeshjen për medalje të argjendtë humbi me Wazaari nga Libi Becker nga Izraeli.

