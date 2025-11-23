5 C
Prizren
E hënë, 24 Nëntor, 2025
Drini i Bardhë siguron tri pikë në shtëpi

admin

Drini i Bardhë ka arritur një fitore të rëndësishme para tifozëve të vet, duke mposhtur Podujevën me rezultat 3–2 në një ndeshje të fortë dhe me shumë ritëm, raporton PrizrenPress.

Skuadra vendase u tregua më e organizuar dhe menaxhoi më mirë momentet vendimtare të takimit, duke siguruar tri pikë të vlefshme për vazhdimin e kampionatit.

Me këtë rezultat, Drini i Bardhë dëshmon edhe një herë forcën në terrenin e vet dhe vazhdon të mbajë hapin për objektivat sezonale./PrizrenPress.com/

