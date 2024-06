Vdes Shifty Shellshock, frontmeni i grupit Crazy Town

Shifty Shellshock, frontmeni i grupit Crazy Town, ka ndërruar jetë, raporton Daily Mail. Ai ishte 49 vjeç.

Këngëtari, emri i vërtetë Seth Brooks Binzer, u gjet i vdekur në shtëpinë e tij në Los Angeles. Shkaku i vdekjes së tij aktualisht nuk dihet.

Ai la pas tre djem.

Shellshok është një bashkëthemelues i Crazy Town, një grup rap-rock që u formua në 1995. Butterfly, kënga ikonë që e bëri të famshëm Crazy Town, u publikua në tetor 2000 si singulli i tretë nga albumi i tyre debutues The Gift of Game (1999), por fitoi popullaritet vetëm pasi u publikua zyrtarisht me një video muzikore në shkurt 2001.

Kënga arriti në vendin e parë në tabelën amerikane të Billboard Hot 100 muajin tjetër dhe qëndroi atje për plot dy javë. Duke qenë se hiti bazohet në këngën Pretty Little Ditty nga albumi i Red Hot Chili Peppers Mother’s Milk (1989), Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith dhe John Frusciante janë renditur si bashkë-shkrimtarë në Butterfly. Sot, kënga ka 237 milionë shikime në YouTube.

