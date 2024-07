Erdogan Brando jep dorëheqje nga “Liria” e Prizrenit

Trajneri Erdogan Brando ka dhënë dorëheqjen nga “Liria” e Prizrenit.

“Brando po jep dorëheqjen nga pozita e tij për arsye familjare”, njofton klubi. “Ne e kuptojmë dhe e respektojmë vendimin e tij, duke i dhënë përparësi nevojave të familjes së tij në këtë kohë.”

Trajneri Brando ka qenë një pjesë e paçmueshme e ekipit tonë, duke treguar përkushtim të jashtëzakonshëm, ekspertizë dhe udhëheqje. “Ne jemi thellësisht mirënjohës për kontributin e tij dhe ndikimin pozitiv që ka pasur te lojtarët dhe klubi ynë.”

“Kërkimi për një trajner të ri do të fillojë pa humbur kohë dhe ne do të njoftojmë trajnerin e ri sapo të kemi diçka zyrtare.”

“Jemi të përkushtuar për të gjetur kandidatin e duhur që do të vazhdojë të drejtojë klubin tonë përpara.”

Gjithashtu, klubi dëshiron të informojë se, sapo ai të jetë gati, në një të ardhme të afërt, Brando do të marrë një rol të rëndësishëm në akademinë e tyre, e cila do të jetë e ardhmja e këtij klubi dhe qytetit. “Kontributi dhe përvoja e tij do të jenë thelbësore për zhvillimin e talentëve të rinj”, thuhet në njoftimin e “Lirisë” në Prizren./PrizrenPress.com/

Marketing