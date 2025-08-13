22.5 C
Partia Guxo në Prizren garon me 20 kandidatë, bartës i listës Haxhi Avdyli

By admin

Partia GUXO – dega në Prizren, ka dorëzuar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve listën me 20 kandidatë për Asamblenë e Qytetit. Bartës i listës do të jetë Haxhi Avdyli.

Në një deklaratë pas dorëzimit të listës, Avdyli theksoi se ekipi i tyre përfaqëson një kombinim të aktivistëve me përvojë të gjatë dhe energjisë rinore, duke reflektuar diversitetin dhe vizionin për një qeverisje lokale më transparente, efikase dhe të afërt me qytetarët.

“Ne si GUXO besojmë se qyteti ynë meriton një përfaqësim dinjitoz dhe të përgjegjshëm. Kandidatët tanë janë të gatshëm të punojnë çdo ditë për të përmirësuar jetën e qytetarëve dhe për të realizuar projekte që ndikojnë drejtpërdrejt në jetën e tyre”, u shpreh Avdyli, raporton PrizrenPress.

Ai shtoi se dorëzimi i listës është vetëm hapi i parë drejt fushatës zgjedhore, e cila do të fokusohet tek bashkëpunimi me qytetarët dhe paraqitja e planeve konkrete për zhvillim të qëndrueshëm të Prizrenit.

“Shpejt do takohemi me secilin nga ju dhe do prezantojmë jo vetëm emrat, por edhe planet konkrete të përfaqësuesve tanë për Asamblenë e qytetit të Prizrenit”, tha Avdyli./PrizrenPress.com

