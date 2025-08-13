22.5 C
AAK-ja prezanton listën e kandidatëve për Kuvend Komunal të Prizrenit

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), dega në Prizren, ka prezantuar listën e kandidatëve për Kuvendin Komunal, në kuadër të zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 12 tetor.

Kryetari i degës së AAK-së në Prizren, Besnik Krasniqi, i cili njëherësh është edhe kandidat për kryetar të Komunës, ka deklaruar se lista e paraqitur përfaqëson të gjitha lagjet dhe fshatrat e qytetit, si dhe profesionistë nga fusha të ndryshme, raporton PrizrenPress.

“Prizreni – më i bukuri vend, me të gjithë njerëzit e tij të mirë, nga çdo lagje e çdo fshat, nga çdo profesion e brez. Më 12 tetor, kjo është lista e fitores që bashkon, nuk ndan; që punon për të gjithë, jo për pak. Bashkë do t’ia kthejmë qytetit tonë dinjitetin, zhvillimin dhe të ardhmen që e meriton”, u shpreh Krasniqi.

Ai shtoi se në listë janë përfshirë ish-veteranë të UÇK-së, aktivistë të hershëm, veprimtarë, ish-të burgosur politikë, mjekë, profesorë dhe infermierë, duke theksuar se Aleanca hyn shumë seriozisht në garën për zgjedhjet komunale të këtij viti./PrizrenPress.com

