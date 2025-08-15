27.9 C
Prizren
E premte, 15 Gusht, 2025
FokusSiguri

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

By admin

Një rast i zhdukjes së dy të miturve nga fshati Nashec i Prizrenit është raportuar më 13 gusht 2025, rreth orës 23:00, nga ankuesi D. H. i cili njoftoi se mbesa dhe nipi i tij, L. A. dhe M.A., ishin larguar nga shtëpia rreth orës 07:00 të po asaj dite dhe nuk kishin kontaktuar më me familjen.

Sipas familjarëve, fëmijët janë të njohur për raste të përsëritura të largimit nga shtëpia. Për rastin janë angazhuar njësitë hetimore dhe është informuar Prokurori i Shtetit.

Më 14 gusht 2025, rreth orës 21:00, nëna e fëmijëve, S.A., ka njoftuar policinë se vajza e saj është kthyer në shtëpi, ndërsa djali është larguar përsëri.

E mitura është dërguar për kontroll mjekësor në Qendrën Emergjente të Spitalit Rajonal “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku është konstatuar se nuk ka lëndime trupore.

Pas intervistimit në prani të nënës dhe zyrtarit të Qendrës për Punë Sociale, vajza është kthyer në familje, ndërsa kërkimet për gjetjen e djalit vazhdojnë.

Aksident te rrethrrotullimi në Shirokë të Suharekës, vështirësohet qarkullimi
Prizreni forcon skuadrën me dy afrime të reja

