E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

Një rast i zhdukjes së dy të miturve nga fshati Nashec i Prizrenit është raportuar më 13 gusht 2025, rreth orës 23:00, nga ankuesi D. H. i cili njoftoi se mbesa dhe nipi i tij, L. A. dhe M.A., ishin larguar nga shtëpia rreth orës 07:00 të po asaj dite dhe nuk kishin kontaktuar më me familjen.
Sipas familjarëve, fëmijët janë të njohur për raste të përsëritura të largimit nga shtëpia. Për rastin janë angazhuar njësitë hetimore dhe është informuar Prokurori i Shtetit.
Më 14 gusht 2025, rreth orës 21:00, nëna e fëmijëve, S.A., ka njoftuar policinë se vajza e saj është kthyer në shtëpi, ndërsa djali është larguar përsëri.
E mitura është dërguar për kontroll mjekësor në Qendrën Emergjente të Spitalit Rajonal “Prim. Dr. Daut Mustafa” në Prizren, ku është konstatuar se nuk ka lëndime trupore.
Pas intervistimit në prani të nënës dhe zyrtarit të Qendrës për Punë Sociale, vajza është kthyer në familje, ndërsa kërkimet për gjetjen e djalit vazhdojnë.
Marketing
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit
Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren