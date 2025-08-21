22.8 C
Prizren
E premte, 22 Gusht, 2025
type here...

FokusKulture

Arkitekt Jusuf Xhibo angazhohet në restaurimin e Hamamit të Prizrenit

By admin

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren ka bërë të ditur se po vijon faza e dytë e restaurimit të Hamamit të Gazi Mehmet Pashës, një prej monumenteve më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore në Kosovë.

Arkitekti Jusuf Xhibo, pjesë e stafit profesional të QRKT-së, është angazhuar drejtpërdrejt në këtë proces, duke dhënë një shembull përkushtimi dhe profesionalizmi në ruajtjen dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, aktualisht punimet po zhvillohen në hapësirën qendrore të hamamit – Apodyteriumin (gardërobën), ku po realizohen sanime të fugave dhe riparime të dëmtimeve të shkaktuara me kalimin e kohës. Paralelisht, në pjesët e tjera të objektit po përgatiten shtresat për shtrimin e dyshemesë sipas projektit konservues, duke përfshirë edhe ndërhyrjet në sistemin nëndyshemesë (hypocaustin), ku po riparohen shtyllat dhe harqet mbajtëse të kësaj strukture komplekse.

“Angazhimi në ruajtjen, mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin e trashëgimisë sonë kulturore është një mision sfidues, veçanërisht në kushte jo gjithmonë të favorshme pune. Këto sfida marrin kuptim dhe rëndësi të veçantë kur përballen me përkushtim profesional, integritet dhe dashuri për trashëgiminë”, thuhet në njoftimin e QRKT-së.

Institucioni ka shprehur mirënjohje dhe respekt të thellë për arkitektin Jusuf Xhibo, duke vlerësuar kontributin e tij të vazhdueshëm në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore të qytetit të Prizrenit./PrizrenPress.com

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Freski e përditshme me çmim të zbritur – zgjidh aparatet e ujit Bruno!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Bruno & Brentoni Home me super oferta që nuk duhen humbur në Prizren!

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin
Next article
Zjarr në tokat përreth Mamushës

Më Shumë

Lajme

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Nga Sindikata e Bashkuara e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ditë më parë deklaruan se nëse deri më 20 shtator nuk fillon dialogu me MASHT-in,...
Fokus

Durrës: 7 vjeçarja nga Prizreni kërkon prindërit e saj

Një 7 vjeçare nga Prizreni ka humbur në Durrës.   Bëhet fjalë për Alina Tafajn, e cila po kërkon prindërit e saj. “7-vjeçarja nuk mban mend ku...

Qytetarët e Rahovecit zgjedhin projektin për hapjen e lumit në Opterushë

Zhduket një person në Prizren, familjarët kërkojnë ndihmë

Rrahën një burrë, arrestohen dy femra në Suharekë

Gjendet në mjet shpërthyes në Prizren, ndërhynë FSK-ja

Premtoi ndërmjetësim për prona dhe mori para – Prokuroria në Prizren jep detaje nga arrestimi i zyrtarit të Agjencisë Pyjore

Arrestohet një person në Lubizhdë të Hasit, policia konfiskon armë me gaz dhe municion

Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

Nisin punimet për rehabilitimin e Kaptazhës IV tek “40 Burimet” në Prizren

MKRS-ja pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren: Asetet kulturore u shkatërruan qëllimshëm

Policia shqipton mbi 2 mijë e 300 gjoba trafiku brenda 24 orëve

E mitura e zhdukur në Nashec të Prizrenit kthehet në shtëpi, vëllai ende në kërkim

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Ekstradohet nga Italia në Kosovë, 34-vjeçari nga Suhareka i dyshuar për tentim vrasje

Detaje shtesë nga policia për arrestimet në Prizren/Pesë persona të arrestuar për bixhoz të paligjshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne