19.5 C
Prizren
E shtunë, 23 Gusht, 2025
type here...

Sport

Prizreni siguron hyrje falas për tifozët ndaj Trepçës

By admin

Prizreni ka njoftuar se hyrja për tifozët në ndeshjen e radhës ndaj Trepçës do të jetë falas. Ky gjest është mundësuar nga njëri prej sponsorëve të klubit, i cili ka zgjedhur të mbetet anonim, duke mbuluar shpenzimet e biletave për këtë përballje, raporton PrizrenPress.

Ndeshja zhvillohet të shtunën, më 23 gusht 2025, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, me fillim nga ora 16:30, në kuadër të javës së dytë të Ligës së Parë të Kosovës.

“Klubi ynë FC Prizreni njofton me kënaqësi se falë njërit prej sponsorëve tanë, i cili ka dëshiruar të mbetet anonim, shpenzimet e biletave për ndeshjen e radhës FC Prizreni – KF Trepça, do të mbulohen plotësisht nga ai. Kjo do të thotë që hyrja për të gjithë tifozët do të jetë FALAS në këtë sfidë historike të Ligës së Parë”, thuhet në komunikatën e klubit.

Nga FC Prizreni u bë thirrje për përkrahje sa më të madhe në këtë sfidë: “Ftojmë të gjithë qytetarët dhe sportdashësit prizrenas të mbushin shkallët e stadiumit dhe ta përkrahin ekipin tonë në këtë ndeshje të madhe”./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Totaj inspekton punimet infrastrukturore në lagjen ‘Kurillë’

Më Shumë

Sport

KB Bashkimi nis përgatitjet për sezonin e ri

Pas KB Borës, edhe skuadra e Bashkimit ka nisur përgatitjet për sezonin e ri, ku krahas garave vendore do të paraqitet edhe në kualifikimet...
Kulture

Enver Hoxha, biri i llastuar i një tregtari të mirë

Time, 22 dhjetor 1961 E irrituar që Shqipëria “me paramendim vazhdon të agravojë marrëdhëniet me Bashkimin Sovjetik”, Rusia, javën që shkoi, urdhëroi ambasadorin e saj...

Sylejman Çoçaj, emri që nuk harrohet

Zjarr në tokat përreth Mamushës

Një person gjendet pa shenja jete në një restorant në Malishevë

Komuna e Prizrenit hap tender afro 10 mijë euro për bileta aeroplani

Sekretari Parlamentar i Gjermanisë viziton Prizrenin

Prizreni pret Trepçën në javën e dytë të Ligës së Parë

“Ekoregjioni’ në Prizren mbetet pa energji elektrike

Selmanaj: Me besimin e qytetarëve, LDK-ja do të triumfojë në Prizren

MKRS-ja pas aktakuzës ndaj zyrtarëve të Urbanizmit në Prizren: Asetet kulturore u shkatërruan qëllimshëm

Start i madh për Suharekën: 5-1 ndaj Vjosës

Arrestohet i dyshuari nga Mamusha për krim kibernetik, ishte dënuar me rreth dy vjet burgim efektiv

A do të ketë veprime sindikale në prag të vitit të ri shkollor, dekorohen nga SBASHK-u

Dr. Sherif Besimi, ambasadori i shëndetësisë së Prizrenit

Gjilani dhe Ballkani ndajnë pikët

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne