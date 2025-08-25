E kapën për fyti, ia mbyllën gojën – tre hajna tmerrojnë një shtetase të huaj në Prizren, i grabitën 2000 euro dhe telefonin

Burimet e Sinjalit bëjnë të ditur se rasti ndodhi rreth orës 15:30 në rrugën “Ibrahim Rugova”, ku tre persona hynë me forcë në banesën e S. K. B. DaSilva rreth 29-vjeçare.
Njëri prej tyre kishte ekspozuar armën që mbante në brez, ndërsa një tjetër e kishte kapur për fyti dhe ia kishte mbyllur gojën me dorë, duke e frikësuar dhe mbajtur të pafuqishme.
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Nga banesa e saj, ata morën: • rreth 2000 euro para të gatshme, • një iPhone 16 Pro (vlerë rreth 1100 euro), • dhe një Samsung Galaxy A71 (vlerë rreth 200 euro).
Pas grabitjes, të dyshuarit u larguan në drejtim të panjohur. Viktima u dërgua fillimisht në emergjencë për trajtim mjekësor dhe më pas u intervistua nga hetuesit me ndihmën e përkthyesit.
Me urdhër të Prokurorit të Krimeve të Rënda, rasti është cilësuar si “Grabitje”, ndërsa hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorëve po vazhdojnë.
