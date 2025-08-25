Të shtëna me armë zjarri në Suharekë, arrestohet një person

Një burrë është arrestuar në Suharekë, nën dyshimin se kishte shtënë me armë zjarri.
Sipas policisë, rasti ka ndodhur të dielën, derisa në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri dhe katër gëzhoja.
Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që, dyshohet se i njejti ka shtënë me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes jenë gjetur dhe konfiskuar një armë zjarri dhe katër gëzhoja. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit i dyshuari lirohet në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftimin e policisë.
