Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

Një ngjarje e rëndë është regjistruar sot në rajonin e Prizrenit, ku një burrë është gjetur pa shenja jete në rrethana tragjike.
Viktima është F. R., rreth 52-vjeçar nga fshati Korishë. Ai kishte dalë nga shtëpia në orët e pasdites duke njoftuar familjarët se do të shkonte në firmën e tij, por nuk ishte kthyer më.
Pasi nuk arritën të lidhen me të në telefon, bashkëshortja, djali dhe babai i tij shkuan fillimisht në firmë, e cila rezultoi e mbyllur. Më pas, ata u nisën drejt vikendicës familjare në malin e Kabashit, ku i priti një pamje e rëndë – 52-vjeçari ishte vetëvarur në ballkonin e shtëpisë.
Rasti është raportuar menjëherë në Polici. Në vendngjarje kanë dalë njësitë hetimore të Stacionit Policor Prizren, njësia rajonale e hetimeve dhe forenzika, ndërsa ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen.
Trupi i pajetë pritet të dërgohet për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore, ndërsa hetimet për zbardhjen e plotë të rastit janë duke vazhduar.
