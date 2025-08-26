17.8 C
Sulmuesi Endrit Kryeziu, përforcimi më i ri i Drinit të Bardhë

KF Drini i Bardhë Has ka zyrtarizuar afrimin e sulmuesit Endrit Kryeziu, i cili vjen nga FC Suhareka.

Nga klubi bardhekaltër është bërë e ditur se pritet që ai të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën, raporton PrizrenPress.

“Me energjinë dhe kualitetin e tij, jemi të bindur se do të japë një kontribut të madh për ekipin tonë”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com

