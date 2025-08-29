Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026

Pas një procesi gjithëpërfshirës të dëgjimeve publike me qytetarë, organizata joqeveritare, shoqata dhe përfaqësues të biznesit, Komuna e Prizrenit ka finalizuar projektbuxhetin për vitin 2026.
Sipas njoftimit të komunës, dokumenti është hartuar duke u bazuar në kërkesat dhe sugjerimet e komunitetit dhe është rezultat i angazhimit të zyrtarëve komunalë, raporton PrizrenPress. Sot, kryetari Shaqir Totaj ia dorëzoi projektbuxhetin kryesueses së Kuvendit Komunal, Antigona Bytyqi, e cila do të procedojë me hapat ligjorë drejt miratimit përfundimtar.
“Pas miratimit nga Kuvendi, buxheti do të publikohet në faqen zyrtare të Komunës së Prizrenit për transparencë dhe informim të qytetarëve”, thuhet në njoftim./PrizrenPress.com
