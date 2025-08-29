OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

Organizata e Veteranëve të UÇK-së ka dërguar letër të gjitha grupeve parlamentare të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, në të cilën kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha nga ky funksion.
Në një postim në rrejtët sociale, OVL e UÇK-së ka bërë të ditur se ka dërguar një letër deputetëve të Kuvendit të Kosovës ku u kërkohet që të niset proceduar e shkarkimi të Dimal Bashës nga posti i kryetarit të Kuvendit të Kosovës.
Sikundër përmendet në letrën dërguar deputetëve, arsyeja e nismës së tillë është publikimi i shkrimeve si bashkautor në të cilat denigrohet Ushtria Çlirimtare e Kosovës, ku cilësohet si “milici e nëntokës, e lidhur me banda kriminale dhe drogë”.
“Kë qëndrim përbën fyerje të rëndë për luftën tonë çlirimtare për sakrificën e dëshmorëve dhe martirëve të kombit”, thuhet, mes tjerash, në postim.
OVL e UÇK-së, tutje, thotë se një kërkesë e tillë nuk ka të bëjë me qëndrime politike, por “është obligim ndaj të vërtetës historike dhe sakrificës së popullit të Kosovës për liri”.
