OVL e UÇK-së letër deputetëve, kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha

By admin

Organizata e Veteranëve të UÇK-së ka dërguar letër të gjitha grupeve parlamentare të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, në të cilën kërkohet shkarkimi i kryeparlamentarit Dimal Basha nga ky funksion.

Në një postim në rrejtët sociale, OVL e UÇK-së ka bërë të ditur se ka dërguar një letër deputetëve të Kuvendit të Kosovës ku u kërkohet që të niset proceduar e shkarkimi të Dimal Bashës nga posti i kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

Sikundër përmendet në letrën dërguar deputetëve, arsyeja e nismës së tillë është publikimi i shkrimeve si bashkautor në të cilat denigrohet Ushtria Çlirimtare e Kosovës, ku cilësohet si “milici e nëntokës, e lidhur me banda kriminale dhe drogë”.

“Kë qëndrim përbën fyerje të rëndë për luftën tonë çlirimtare për sakrificën e dëshmorëve dhe martirëve të kombit”, thuhet, mes tjerash, në postim.

OVL e UÇK-së, tutje, thotë se një kërkesë e tillë nuk ka të bëjë me qëndrime politike, por “është obligim ndaj të vërtetës historike dhe sakrificës së popullit të Kosovës për liri”.

Prizreni finalizon projektbuxhetin për vitin 2026
Rahoveci vlerësohet nga projekti DEMOS

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Përurohet busti i dëshmorit Bahri Gallapeni në Dobërdelan

