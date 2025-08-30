Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

Në Prizren është mbajtur dje konsultimi publik me qytetarë për Draft Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM) të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033.
Ky proces ka për qëllim përfshirjen e opinionit publik dhe palëve të interesuara në hartimin e një dokumenti që përcakton drejtimet zhvillimore të komunës në vitet e ardhshme, duke marrë parasysh ndikimin në mjedis, raporton PrizrenPress.
Sipas njoftimit, drafti i VSM-së do të qëndrojë në konsultim publik deri më 9 shtator 2025, ndërsa qytetarët, organizatat dhe palët tjera të interesuara mund të dërgojnë komentet dhe sugjerimet e tyre deri më 4 shtator 2025, në ora 16:00./PrizrenPress.com
