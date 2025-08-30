30.9 C
Prizren
E shtunë, 30 Gusht, 2025
type here...

Lajme

Prizreni nis konsultimin publik për Vlerësimin Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033

By admin

Në Prizren është mbajtur dje konsultimi publik me qytetarë për Draft Vlerësimin Strategjik Mjedisor (VSM) të Planit Zhvillimor Komunal 2025-2033.

Ky proces ka për qëllim përfshirjen e opinionit publik dhe palëve të interesuara në hartimin e një dokumenti që përcakton drejtimet zhvillimore të komunës në vitet e ardhshme, duke marrë parasysh ndikimin në mjedis, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, drafti i VSM-së do të qëndrojë në konsultim publik deri më 9 shtator 2025, ndërsa qytetarët, organizatat dhe palët tjera të interesuara mund të dërgojnë komentet dhe sugjerimet e tyre deri më 4 shtator 2025, në ora 16:00./PrizrenPress.com

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Mos e humb verën – udhëto me Halimaj Reisen!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Zafir Berisha: Në këtë garë zgjedhore prezantojmë vizionin tonë për Prizrenin, jo për t’i sulmuar të tjerët
Next article
Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Më Shumë

Lajme

Totaj: Qeveria e Kurtit e ka penguar punën e komunës së Prizrenit

Kryetari i Prizrenit, Shaqir Totaj, deklaroi në Pressing në T7 se Qeveria Kurti e ka penguar punën e komunës dhe vetëm këtë vit ua...
Lajme

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Prizrenit, Artan Abrashi, ka realizuar  me kandidatët për Kuvendin Komunal,  një takim që ai e...

Momenti emocionues i nënës së dëshmorit Bahri Gollopeni të cilit dje iu zbulua busti

Duda Balje: Një prej arsyeve që nuk e votova Dimal Bashën është se e barazoi Zotin me gjygym

Prizren, 52-vjeçari gjendet i vetëvarur në malin e Kabashit

MASHTI: 5,480 maturantë i nënshtrohen sot afatit të dytë të Maturës

Drejtoria për Arsim dhe Edukim në Malishevë takon drejtorët e shkollave për fillimin e vitit të ri shkollor

Limaj me uniformë të veteranit bën homazhe për nder të Ditës së Dëshmorëve të Brigadës 121 Ismet Jashari – Kumanova

Për tri ditë sekuestrohen katër armë pa leje në Prizren

Policia gjen municion në Prizren, sekuestron 59 fishekë të AK-47

Në 49 vjetorin e lindjes, ‘Liria’ e Prizrenit përkujton dëshmorin dhe ish-futbollistin Përparim Thaçi

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Totaj vizitoi fabrikën “Happy Chicken” në Korishë: Një model i zhvillimit të qëndrueshëm

Dështon për të dytën herë zgjedhja e Nenad Rashiqit, i merr veç 56 vota

Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

Arrestohen dy persona në Malishevë se u futën në një pronë private të armatosur, i kapen edhe armë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne