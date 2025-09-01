21 C
Prizren
E hënë, 1 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

By admin

Persona ende të panjohur kanë dëmtuar objektet ndihmëse të SHFMU “Ekrem Rexha” në fshatin Lubizhdë të Prizrenit.

Sinjali mëson se rreth orës 11:30 të së hënës është raportuar në Polici se janë thyer dyert e sallës sportive dhe të banjës së shkollës, që ndodhen rreth 50-60 metra larg objektit kryesor.

Nga hetimet e para dyshohet se incidenti ka ndodhur gjatë fundjavës. Në vendngjarje kanë dalë hetuesit policorë dhe ekipi i forenzikës, të cilët kanë kryer ekzaminimet.

Në dyer janë gjetur edhe panele mediapani të mbështetura, ndërsa është konstatuar se ato kanë pasur edhe dëmtime të mëhershme.

Për rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit dhe procedurat e hetimit janë duke vazhduar.

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dyshohet se u godit në kokë nga vinçi, humb jetën në vendin e punës 35-vjeçari në Mushtisht

Më Shumë

Fokus

Në Prizren u hap Java e Nënë Terezës

Në Muzeun Nënë Tereza në Prizren u zhvillua sot ceremonia solemne e hapjes së Javës përkujtimore kushtuar jetës dhe veprës së shenjtores shqiptare, Nënë...
Lajme

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Rahovecit, Ali Dula, pritet me entuziazëm nga qytetarët në treg

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje për kryetar të Komunës së Rahovecit, Ali Dula, zhvilloi një vizitë në tregun qendror të qytetit, ku u prit me...

Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor

Liria e Prizrenit kthehet me një pikë nga Shtime

Arrestohet në Prizren 36 vjeçari në kërkim, ishte i dënuar me mbi 4 vjet burgim

Zhbllokohet Kuvendi, Dimal Basha i VV’së zgjidhet kryeparlamentar

Gjithçka gati në Prizren: Liria pret Tefik Çangën

FC Malisheva prezanton përforcimin e ri Assane Diatta

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Sot fillon viti i ri shkollor

Malisheva nderon Lion Krasniqin, kampion i Gjermanisë në kikboks

Projektbuxheti i Dragashit për vitin 2026 dorëzohet në Kuvend

Një i plagosur nga gjuajtja me armë zjarri në Prizren, i dyshuari paraqitet në stacionin policor

Albulena Haxhiu, Vlora Çitaku dhe Kujtim Shala zgjidhen nënkryetarë të Kuvendit

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Kërkimi

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne