Prizren: Shkolla “Ekrem Rexha” në Lubizhdë në shënjestër të vandalëve – thyen dyert e sallës sportive dhe banjës

Persona ende të panjohur kanë dëmtuar objektet ndihmëse të SHFMU “Ekrem Rexha” në fshatin Lubizhdë të Prizrenit.
Sinjali mëson se rreth orës 11:30 të së hënës është raportuar në Polici se janë thyer dyert e sallës sportive dhe të banjës së shkollës, që ndodhen rreth 50-60 metra larg objektit kryesor.
Nga hetimet e para dyshohet se incidenti ka ndodhur gjatë fundjavës. Në vendngjarje kanë dalë hetuesit policorë dhe ekipi i forenzikës, të cilët kanë kryer ekzaminimet.
Në dyer janë gjetur edhe panele mediapani të mbështetura, ndërsa është konstatuar se ato kanë pasur edhe dëmtime të mëhershme.
Për rastin është njoftuar Prokurori i Shtetit dhe procedurat e hetimit janë duke vazhduar.
