Prizreni nderon dëshmorët e Vërrinit: Homazhe tek lapidarët e heronjve të luftës

By admin

Sot u zhvilluan homazhe përkujtimore me rastin e Epopesë së Vërrinit. Nënkryetari i Komnunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, kryesuesja e Kuvendit Komunal, Antigona Bytyqi, familjarë të të rënëve, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta, zyrtarë dhe qytetarë u bashkuan për të nderuar sakrificën e heronjve, raporton PrizrenPress.

Homazhet u mbajtën tek lapidari i heroit Agim Shala, lapidari përkujtimor në Hoçë të Qytetit, fshati Jeshkovë, Malësi e Vërrinit dhe Kalanë e UÇK-së në Leskovec.

“Vërrini përbën një kapitull të shquar të historisë sonë, ku heroizmi dhe sakrifica e dëshmorëve dhe martirëve janë simbol i qëndresës dhe lirisë. Kujtesa për ta është detyrë e përhershme dhe themel i unitetit tonë kombëtar”, theksojnë nga Komuna.

Epopeja e Vërrinit, nga 1 deri më 5 shtator 1998, mbetet burim frymëzimi për të ndërtuar një të ardhme më të mirë./PrizrenPress.com

