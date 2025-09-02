30.4 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
type here...

Lajme

Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit

By admin

Një 40-vjeçare me inicialet, M.H., ka vdekur pasi është goditur nga vetura derisa ka qenë duke e kaluar rrugën në fshatin Gjonaj.

Lajmin  e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

Ai tha se i dyshuari, E.K., 28-vjeçar nga Zymi i Hasit, drejtues i automjetit të përfshirë në aksident është dorëzuar në stacionin policor të Prizrenit.

“Me datë 02.09.2025, rreth orës 12:50, Policia e Kosovës ka pranuar një informatë për një aksident trafiku në fshatin Gjonaj, komuna e Prizrenit. Patrulla policore e Njësisë Rajonale të Trafikut Rrugor ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe ka konstatuar se një këmbësore, M.H., rreth 40 vjeç, nga Kabashi i Hasit, ka humbur jetën si pasojë e aksidentit, pasi është goditur nga një veturë derisa ka qenë duke e kaluar rrugën. I dyshuari, E.K., 28-vjeçar nga Zymi i Hasit, drejtues i automjetit të përfshirë në aksident, është dorëzuar në Stacionin Policor të Njësisë Rajonale të Trafikut Rrugor në Prizren. Policia, në bashkëpunim me Prokurorinë, po ndërmerr veprimet e nevojshme për të sqaruar të gjitha rrethanat e rastit”, ka thënë Bytyqi,

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Prizreni nderon dëshmorët e Vërrinit: Homazhe tek lapidarët e heronjve të luftës
Next article
Lamtumirë mjeshtër!

Më Shumë

Kulture

Kërkimi

Enver Sulaj  Si në romane vrapova pas flokut të saj Buza shkrumb më mbeti në sy Si flaka mbi çatinë e djegur. M'u errësuan të gjitha rrugët Të gjitha...
Lajme

Hasani e Balje dakordohen për qëndrime të përbashkëta në Kuvend

Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-së, Nait Hasani, ka zhvilluar sot një takim me deputeten Duda Balje. Sipas fotografisë që ka siguruar...

Arrestohet një kosovar në Morinë, tentoi të fuste kanabis në Shqipëri

Një i plagosur me armë zjarri në Prizren, dyshohet për tentim vrasje

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Totaj: Vetëm për një vit, kam kryer më shumë punë në Prizren se sa krejt qeverisja e Haskukës e VV-së

Era e tokës

Abrashi vizitoi klubin e basketbollit KB ‘Proton Cable Prizreni’: Shembull frymëzues për rininë

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Mësimdhënësit drejt shteteve të Perëndimit, mbi 600 kanë lënë Kosovën këtë vit

Viti i ri shkollor në Prizren, sfidë pajisja me material shkollor

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Në Prizren, u shfaq premiera e filmit “Dielli në errësirën e Kosovës”

Adis Gashi bashkohet me Grapelandin

Hajni me maskë sulmon pronarin e shtëpisë në Romajë të Hasit, i vjedh orën dhe unazën

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne