30.4 C
Prizren
E martë, 2 Shtator, 2025
type here...

Kulture

Lamtumirë mjeshtër!

By admin

Në hollin e Teatrit të Operas dhe Baletit në Tiranë u zhvilluan sot homazhet për mjeshtrin e madh të kinematografisë shqiptare, Dhimitër Anagnosti.

Lamtumirë mjeshtër!

Që prej orës 10:00, aktorë, kolegë të skenës dhe ekranit, figura të politikës, si dhe shumë dashamirës të artit i dhanë lamtumirën e fundit regjisorin të shquar.

Lamtumirë mjeshtër!

Anagnosti do të prehet në Vuno të Himarës, sipas amanetit të lënë prej tij.

Lamtumirë mjeshtër!

Në nder të tij, qeveria shpalli 2 shtatorin ditë zie kombëtare.

Lamtumirë mjeshtër!

Flamuri kombëtar u ul në gjysmë shtizë në të gjitha institucionet shtetërore dhe publike, në shenjë respekti për artistin që la pas një trashëgimi të pasur në kinematografinë shqiptare./dritare.net

Marketing

BiCredit tani edhe në Prizren, kredi për çdo nevojë!

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Hotel Albes Residence – Qetësi, komoditet dhe evente të paharrueshme në zemër të Korishës së Prizrenit

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Vetura godet për vdekje një 40-vjeçare në fshatin Gjonaj të Hasit
Next article
Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

Më Shumë

Lajme

Muharremaj: Ramë Bllaca mbetet personalitet i rrallë i historisë sonë

Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka vlerësuar lart figurën dhe kontributin e Ramë Bllacës, duke e cilësuar atë si një personalitet të...
Sport

Prizreni gati për goditje të mëdha në merkato

Prizreni vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes në këtë afat kalimtar. Klubi prizrenas ka paralajmëruar katër transferime të reja, të cilat priten të...

Albulena Balaj-Halimaj kandidon për kryetare të Prizrenit: Po hyj në garë për të qenë zëri i atyre që s’u dëgjuan kurrë

Sekuestrohet arma e krimit në Prizren

GIZ Kosova: Bashkëpunim për qytete më të gjelbra dhe më të jetueshme

“Drini i Bardhë” vazhdon serinë fituese – mposht edhe “Shqiponjat”

Hiqet ndalimi i qarkullimit të automjeteve në Bulevardin ‘Ibrahim Mazreku’ në Malishevë

Versioni i policisë për të arrestuarin në Prizren: Sulmoi zyrtarët policorë

Artan Abrashi: Fitorja në Prizren është jo vetëm e mundshme, por e sigurt

Kryeministri Kurti viziton edicionin e pestë të Autostrada Biennale në Prizren

Prizreni pa fitore pas tri javësh, mposhtet 3:0 nga Ramiz Sadiku

Adetunji largohet nga Ballkani, firmos me Al Hilal nga Sudani

Alishani: Totaj, mjeshtër i propagandës

Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

Përkujtohet 27-vjetori i Epopesë së Vërrinit në Prizren

Vdekja e 35-vjeçarit në vendin e punës në Mushtisht – policia arreston dy persona

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne