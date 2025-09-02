Prizreni forcohet në mbrojtje dhe sulm

FC Prizreni ka njoftuar dy përforcime të rëndësishme për sezonin e ri, duke forcuar repartin e mbrojtjes dhe sulmit.
Në mbrojtje është bashkuar Nue Nreca, një mbrojtës majtak i cili, sipas klubit, përveç sigurisë në mbrojtje, shquhet edhe për avancimet e tij në sulm dhe krosimet e sakta që furnizojnë sulmuesit tanë.
“Me përvojën dhe cilësitë e tij, Nue Nreca pritet të jetë një armë shtesë për objektivat e klubit tonë”, thuhet në njoftimin e klubit, raporton PrizrenPress.
Ndërsa në sulm, FC Prizreni ka përforcuar skuadrën me Lion Cahani, i njohur për instiktin e jashtëzakonshëm për gol. Sipas klubit, Cahani ka aftësinë për të vendosur ndeshjet në momentet më të rëndësishme.
“Me këtë transferim, FC Prizreni forcon edhe më shumë repartin ofensiv dhe shton konkurrencën për majën e sulmit”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com
