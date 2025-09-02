Kurti uron Zhegrovën për transferimin e madh te Juventusi

Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka uruar futbollistin kosovar Edon Zhegrova për transferimin e tij te gjiganti italian, Juventus.
Përmes një postimi në Instagram, Kurti njoftoi se ka zhvilluar një videolidhje me Zhegrovën, ku e ka përgëzuar për këtë hap të madh në karrierë.
“Nuk ka lajm më të rëndësishëm këtë javë sesa lajmi për transferimin e Edon Zhegrovës në Juventus. Lojtari më i ri i ‘Zonjës së Vjetër’, që ëndrrën e tij e bëri realitet, tash është ëndrra e shumë të rinjve që e duan futbollin siç e do Edoni. Ai është shumë krenar që po e përfaqëson vendin e popullin tonë në futbollin ndërkombëtar, e ne të gjithë jemi krenarë me të. Me Hajrën sot e uruam dhe përgëzuam për këtë arritje të tij të jashtëzakonshme dhe i uruam gjithë shëndet, fat e shumë suksese!”, ka shkruar Kurti.
