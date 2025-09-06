15.3 C
Malisheva organizon homazhe dhe zbulim pllake përkujtimore për Hajdin Berishën

Komuna e Malishevës, nën përkujdesjen e Kryetarit Ekrem Kastrati, do të organizojë një mbledhje përkujtimore me rastin e njëvjetorit të ndarjes nga jeta të ish-nënkryetarit të Komunës dhe ish-drejtorit të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Hajdin Berisha, raporto  PrizrePress.

Mbledhja përkujtimore do të mbahet më 14 shtator 2025, duke filluar në ora 10:00, në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës. Pas saj, në ora 11:30, do të bëhet zbulimi i pllakës përkujtimore në varrezat e fshatit Gurbardh, për të nderuar kontributin dhe kujtimin e tij./PrizrenPress.com

